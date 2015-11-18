Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede önceki gün hayatını kaybeden ünlü komedyen Atilla Arcan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede önceki gün yaşamını yitiren ünlü komedyen Atilla Arcan (70), Erenköy Galippaşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Atilla Arcan için, düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri eşi Gül, kızı Şebnem ile oğulları Barış, Uğur ve Özgür Arcan kabul etti. Törene, aralarında Müjdat Gezen, Selami Şahin, Mine Koşan, Yalçın Menteş, Ferdi Akarnur ve Fatih Mühürdar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Babasının tabutunu taşıyan Şebnem Arcan, “Biz seninle güldük… Seninle çoktuk. Gül'ün ve çocukların” yazılı çiçek bıraktı. Şebnem, Barış, Uğur ve Özgür Arcan burada birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Arcan'ın uzun süre tabuta sarılarak ağlayan kızı Şebnem'in, “İçinden ses geliyor, dinleyin ses geliyor” demesi, cenazeye katılanları duygulandırdı. Bu sırada Arcan'ın meslektaşlarından bazıları gözyaşı döktü.

Cami avlusunda babasının tabutuna sarılan Şebnem Sevgi Arcan uzun süre ağladı. Tekerlekli sandalyesiyle cenaze namazına katılan komedyen Yalçın Menteş'in bir süre gözyaşı dökmesi de dikkat çekti. Atilla Arcan'ın cenazesi helallik alınmasından sonra omuzlarda taşındı. Daha sonra cenaze aracına konulan Arcan'ın cenazesi, Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Türk tiyatrosunun çok önemli bir oyuncusu kaybettik"

Cenazeye katılan sanatçılardan Ferdi Akarnur, Arcan'ın değerinin bilinmediğini belirterek, “Çok önemli bir insanı kaybettik. Çok önemli bir dostumu, arkadaşımı, Türk tiyatrosunun çok önemli bir oyuncusu kaybettik. Bunlar yerine gelmiyor. Böyle bir değerdi Atilla Abi, ama öyle sakin bir köşede durduğu için de kendi değerini bulamadı, insanlar onu gerektiği yere getiremedi. Maalesef bizde biraz nankörlük herhalde var” dedi.

“Ateşböceği Ercan" olarak bilinen Ercan Bostancıoğlu ise, “Atilla, eşi emsali az bulunur bir taklit yeteneğine sahip bir kardeşimizdi. Geçen sene beraber Yapışık Kardeşler'de figüran oynadık. Atilla, nur içinde yat! Mekanın cennet olsun evladım! Çok duygu yüklüyüm" diye konuştu.

"Bu 2015 inşallah çabuk gider, çok arkadaşımızı yitirdik"

Törene katılan Müjdat Gezen de, “Bu 2015 inşallah çabuk gider. Çok arkadaşımızı yitirdik. Zeki Alasya’sı, Sümer Tilmaç’ı, Levent Kırca’sı. Çok sevdiğim bir arkadaşımız, Allah rahmet eylesin. Söylenecek bir şey yok" dedi.

Camii avlusunda gazetecilere açıklama yapan sanatçı Rasim Öztekin de Atilla Arcan'ın çok kibar ve çalışkan bir kişi olduğunu, kendisini kaybetmelerinden dolayı üzgün olduğunu söyledi.