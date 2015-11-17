Komedyen Atilla Arcan hayatını kaybetti

Türk televizyonlarının ünlü aktörü ve komedyeni Atilla Arcan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Birçok dizi ve filmlerde rol alan Arcan, 90'lı yıllarda yapmış olduğu “Binbir Surat” adlı komedi programı ile milyonları ekran başına kitlemişti. Gerçek adı Atilla Gürses olan Atilla Arcan, 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Muharrem Gürses gibi Türk sinemasına yıllarca hizmet eden Arcan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 90'lı yıllarda yaptığı “Süleyman Demirel” taklidi ile hafızalara kazınan Arcan'ın ölüm haberini kendisi gibi komedyen olan Cem Yılmaz ve Hakan Yılmaz resmi twitter hesaplarından duyurdu.



Komedyen Cem Yılmaz Twitter hesabından Arcan'ın fotoğrafını paylaşarak şu mesajı yayınladı:

“Ah Canım. Atilla Arcan mekanın cennet olsun. Yeni duydum, önemli bir ailenin ferdi değişik tatta bir komedyendi.”

Komedyen Hakan Yılmaz ise Arcan'ın ölüm haberi üzerine; “Atilla Arcan, vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Çok güzel adamdı. Yakınlarına sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.