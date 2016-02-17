Atık toplayıcılarına cezalar başladı; 48 kişiye 46 bin lira ceza kesildi!

Gaziantep’te 48 atık toplayıcısına belediye ekiplerince lisansları olmadığı gerekçesiyle ‘izinsiz/belgesiz atık toplama ayırma işlemi yapmak’ adı altında 46 bin 501 TL ceza kesildi.

Hürriyet’in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlemesine göre sokakta kağıt toplayanlara kağıdı sattığı takdirde 20 bin TL ceza, kağıt toplayıcılarından kağıt alan firmalara 140 bin TL ceza uygulaması Gaziantep’te Hurdacı işiyle uğraşan esnafa yansıdı.

Durumdan şikayetçi olan Gaziantep Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Derneği Başkanı Necati Sarı ve berberindeki hurdacı esnaf ellerindeki kesilen ceza makbuzlarıyla birlikte dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldi. Mecliste Gaziantep milletvekilleri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Sarı çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kesilen bu cezaları hurdacı esnafı olarak ödemelerinin imkanı olmadığını belirten Sarı, şunları söyledi:

“Polis, zabıta, Maliye, SSK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlükleri tarafından 7 Temmuz'da bize eş zamanlı bir operasyon yapıldı. Lisansımız olmadığı bahanesiyle 48 tane esnafımıza ayrı ayrı her birine 46 bin 500 lira ile 139 bin 500 lira arasında ceza kesildi. Ardından Belediyeler tarafından iş yerlerimiz 'derhal ticaretten men edilmesine' diyerekten kapatma emri geldi. Biz bunları defalarca belediyelerle ve valiliklerle görüştük bir sonuç elde edemedik.

Bu cezaları bizim ödememizin imkanı yok. Biz hurdacıyız biz bir fabrikatör değiliz. Yetkililerden olumlu bir sonuç alamayınca en son çareyi Meclis'te aramaya karar verdik. Gaziantep milletvekilleri ile CHP Genel Başkanı ve yardımcılarına derdimizi anlattık. Şu anda bizim ödeme emirlerimiz tebliğ edildi. Dün son günüydü. Bundan sonra hacizler başlayacak. 48 tane insanın evi şu anda viran oldu. 40 senede aldığımız bir ev ya da arabamız var oda hacizle elden gidecek. Şahıslara 46 bin 500, şirketlere ise tam 3 katı 139 bin 500 bin lira para cezası öngörmüşler.”

Çevre Bakanlığından lisansı alabilmek için Belediyelerden ruhsat alınması gerektiğini anlatan Sarı şöyle devam etti:

“Belediyeler bize ruhsat vermiyor durum çok çelişkili Çevre Bakanlığın’a da gittiğimizde Belediyenin ruhsatını istiyor. İki arada bir deredeyiz. Herkese sesleniyoruz. Biz bir hurdacıyız fabrikatör değiliz. Dışarıda mahalle aralarında el arabasıyla satın alıp bize getiren hurdacılardan alırız 139 bin 500 liralık cezayı biz nasıl ödeyelim.”