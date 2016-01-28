Çevre Bakanı’ndan atık kâğıt işçilerine: Bunlar bizim görünmez savaşçılarımız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, son günlerde gündeme gelen “atık kâğıt işçileri işsiz mi kalacak sorusuna “Bunlar ekonomimize katkı sağlayan görünmez savaşçılar. Atık toplayıcılarımızı mağdur edecek bir çalışmada imzamız olamaz” dedi.

Bakan Sarı’nın açıklamaları şöyle:

Son günlerde gündeme gelen yaptırımları düşünürsek atık toplayıcılarımızı birebir sokakta yanına gidip ceza kesilen bir uygulama değildir. Tam tersi, bunlar lisanslı veya lisanslı firmaların denetimleri sonuçları ortaya çıkmış bir uygulamadır. Rutin bir çalışma olup, sokakta atık toplayan vatandaşlarımızla hiçbir gerekçe göstermeden onları gündeme getirip de kullanarak bakanlığımızı sorumluluk altına sokmaya çalışanlara cevap vermek istiyorum. Bunlar ekonomimize katkı sağlayan görünmez savaşçılar. Atık toplayıcılarımızı mağdur edecek bir çalışmada imzamız olamaz.

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