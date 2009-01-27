Atık piller sakat doğuma neden oluyor

Türkiye'de atık pillerin doğaya verdiği zarar yeterince bilinmediği için pillerin geri dönüşümünün sağlanamadığı bildirildi.



Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ergün Pehlivan yaptığı açıklamada, atık pillerin doğaya ve insan sağlığına zararlı maddeler içerdiğini söyledi.



Atık pillerin kullanıldıktan sonra mutlaka bir yerde toplanıp geri dönüşüm yapılan tesislere gönderilmesi gerektiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Pehlivan, "Türkiye'de atık pillerin doğaya verdiği zarar yeterince bilinmediği için pillerin geri dönüşümü sağlanamıyor" dedi.



Türkiye'de henüz organik atıklarla geri dönüşüm atıklarının bile ayrı ayrı toplanmasının tam olarak sağlanamadığını belirten Pehlivan, Avrupa'da ise geri dönüşüm atıklarının bile piller, metaller, kartonlar, plastikler şeklinde ayrı ayrı toplanarak geri kazanıldığını söyledi.



Bu atıklar arasında pillerin ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Pehlivan, şunları kaydetti:



"Piller çoğu zaman organik maddelerle aynı çöp kutusuna atılıyor. Şarj edilemeyen pillerin içinde çinko, mangan, cıva, gümüş oksit, lityum bulunuyor. Şarj edilebilir pillerin içinde ise nikel kadmiyum, nikel metal ve kurşun asitleri yer alıyor. Toprağa karışan piller, bitkiler ve hayvanlar yoluyla insanlara geçerek sakat doğumlara hatta kanserlere neden olabiliyor. Cıva, merkezi sinir sisteminde tahribatlara neden oluyor. Kurşun, kansızlık, mide rahatsızlıkları, kısırlık ve kansere neden oluyor. Kadmiyumun ise prostat kanserine yol açtığı biliniyor."



Çevreye ve insan sağlığına bu derece zararlı pillerin kullanımıyla ilgili de yanlışlar yapıldığını kaydeden Pehlivan, "Piller fazlaca bekletildiğinde güçleri azalıyor. Bu pilleri alıp kullanan kişiler yeterince yararlanamadan enerjileri bitiyor. Bu nedenle yeni pillerin kullanımı ve uygun yerlerde muhafazası konusunda hassasiyet gösterilmelidir" diye konuştu.



Pehlivan, çevreye daha az zarar vermek için kullan-at piller yerine şarj edilebilir pillerin kullanımının yararlı olacağını vurguladı.



Atık pillerin toplanmasındaki yetersizlik



Pillerin toplanmasıyla ilgili iyi bir sistem kurulamadığını, bu konudaki çalışmaların yetersiz olduğuna işaret eden Pehlivan, şöyle konuştu:



"Atık pillerin çöpe atılmamasını istiyoruz, vatandaşlara hep bunu tavsiye ediyoruz ancak bu konuda pil toplama sistemleri ülkenin pek çok yerinde gelişmemiş durumda. Evinde atık pilleri toplayan vatandaşlar ya belediyelere ya da çevre ve orman il müdürlüklerine kendileri götürüp teslim etmek zorunda kalıyor. Pek çok kişi de buna vakti olmadığı için ya evlerinde topladığı atık pilleri çöpe atıyor ya da pil toplama kampanyası düzenlenene kadar pilleri muhafaza etmek zorunda kalıyor."



Atık pil sorununun çözümü için öncelikle pil toplama sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Pehlivan, "Pil toplama alışkanlığının kazandırılması için televizyonlar ve gazetelerde atık pillerin zararını anlatan bilgilendirici yayınlar yapılmalıdır. Özellikle çocuklara atık pillerin zararıyla ilgili olarak okullarda eğitimler verilmelidir. Çocukları daha küçükken bu konuda duyarlı hale getirmek atık pillerle mücadelede önemli rol oynayacaktır" dedi.



(AA)

