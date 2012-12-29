Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz evlendi

Rock müzik grubu Athena'nın Gökhan Özoğuz (36), uzun süredir beraber olduğu Melis Ülken ile nikah masasına oturdu.

Sercan Kısmet'in milliyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Büyük Klüp’te gerçekleşen nikahta Özoğuz’un şahitliğini Mazhar Alanson yaptı.



Özoğuz, nikah kıyıldıktan sonra eşini kucağını alıp havaya kaldırdı. Alanson’un eşi Biricik Suden Twitter’dan, “Nikâh kıyılınca Gökhan’ın karısını kucağına alıp havaya kaldırılışını görmeliydiniz. Çok mutlu olsunlar inşallah” yorumunu paylaştı.

Kardeşi Hakan Özoğuz ile sahneye de çıkan damat Özoğuz, rock grubu Duman ile aynı sahneyi paylaştı. Basına kapalı gerçekleştirilen düğüne Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti de katıldı.

Diğer düğünlerin aksine davetlilerin twitter’dan fotoğraf paylaşmaması dikkat çekti.