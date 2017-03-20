Athena, yeni 'single'ında Nâzım Hikmet'in şiirini yorumladı

Athena yeni 'single'ı için Nâzım Hikmet Ran’ın şiirinden bestelenen 'Geberiyorum' şarkısını yorumladı. Single kapağında usta şairin fotoğrafı kullanıldı.

Geçtiğimiz aylarda yayınladıkları 'Ses Etme' şarkısı ve klibiyle ses getiren Athena, yeni 'single’ı hazırladı. Grubun ekim ayında yayınladıkları video klip, trans bireylerin toplumdaki algılanış biçimleri ve karşılaştıkları zorlukları anlatıyordu.

Ali Kocatepe’nin Nâzım Hikmet Ran’ın 'Günler' şiirinden bestelediği 'Geberiyorum' şarkısını yorumlayan grup, çalışmayı 24 Mart’ta iTunes’ta yayınlayacak. Grup üyeleri, usta şairin fotoğrafının yer aldığı single kapağını sosyal medya hesaplarında paylaştı.





GÜNLER

Geçip gitmiş günler gelin

Rakı için sarhoş olun

Islıkla bir şeyler çalın

Geberiyorum kederden

İlerdeki güzel günler

Beni görmeyecek onlar

Bari selam yollasınlar

Geberiyorum kederden

Başladığım bugünkü gün

Yarıda kalabilirsin,

Geceye varmadan yahut

Çok büyük olabilirsin

Athena: Ses Etme