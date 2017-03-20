Athena, yeni 'single'ında Nâzım Hikmet'in şiirini yorumladı

Athena yeni 'single'ı için Nâzım Hikmet Ran’ın şiirinden bestelenen 'Geberiyorum' şarkısını yorumladı. Single kapağında usta şairin fotoğrafı kullanıldı.
Geçtiğimiz aylarda yayınladıkları 'Ses Etme' şarkısı ve klibiyle ses getiren Athena, yeni 'single’ı hazırladı. Grubun ekim ayında yayınladıkları video klip, trans bireylerin toplumdaki algılanış biçimleri ve karşılaştıkları zorlukları anlatıyordu.
Ali Kocatepe’nin Nâzım Hikmet Ran’ın 'Günler' şiirinden bestelediği 'Geberiyorum' şarkısını yorumlayan grup, çalışmayı 24 Mart’ta iTunes’ta yayınlayacak. Grup üyeleri, usta şairin fotoğrafının yer aldığı single kapağını sosyal medya hesaplarında paylaştı.
GÜNLER
Geçip gitmiş günler gelin
Rakı için sarhoş olun
Islıkla bir şeyler çalın
Geberiyorum kederden
İlerdeki güzel günler
Beni görmeyecek onlar
Bari selam yollasınlar
Geberiyorum kederden
Başladığım bugünkü gün
Yarıda kalabilirsin,
Geceye varmadan yahut
Çok büyük olabilirsin
Athena: Ses Etme