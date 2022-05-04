Athena Tapınağı’nın bitişiğinde bar açıldı, giriş kapısı olarak kazı alanındaki tarihi kalıntılar kullanıldı!

Side Antik Kenti’ndeki Athena Tapınağı’nın bitişiğindeki özel mülkte Apollon isimli bir bar açıldı. Daha önce restoran olarak işletilen barı açanlar, giriş kapısı olarak kazı alanındaki tarihi kalıntıları kullandı.

Hürriyet gazetesinden Selim Uzun’un haberine göre, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti’nde tarihi M.S. 150 yıllarına dayanan ve tanrıça ‘Athena’ adına yapılan tapınağın kazı alanına açılan kapı ve çevresi, özel mülkiyet içinde ‘Apollon’ ismiyle faaliyete geçirilen gece kulübünün giriş kapısı olarak yeniden düzenlendi.

2 Mayıs Pazartesi günü açılışı yapılan gece kulübü için M.Ö. 7’nci yüzyıla kadar giden tapınakların bulunduğu alanda, dünyaca ünlü ‘Apollon’ tapınağının hemen karşısında çok detaylı çalışmalar yapıldı. Tapınağın giriş kısmını çevreleyen ve eserlerin korunması için yerleştirilen ahşap korkuluklar açılıştan bir gün önce tamamen kaldırıldı.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Böyle bir görüntüye kesinlikle izin verilemeyeceğini kaydeden Zoroğlu, “Bu kapının açılmasıyla ilgili daha önce de bazı girişimler olmuş ancak arkadaşlarımız engellemiş. Hatta kazı başkanımız bizzat tutanak tutulması için talimat vermiş. İşletmenin açıldığı gün de uyarı yapılmış ancak gecenin ilerleyen saatlerinde maalesef kapıyı yeniden açmışlar. Bundan sonrası için biz gerekli tüm önlemleri alıyoruz” diye konuştu.