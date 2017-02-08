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Kültür-Sanat

Athena, 'Ses Etme' parçasının remikslerinden oluşan bir EP yayınladı

Şarkının klibinde, trans bireylerin toplumdaki algılanış biçimleri ve karşılaştıkları zorluklar anlatılıyor

08 Şubat 2017 17:47

Athena, sözleri ve müziği grup üyeleri Gökhan ve Hakan Özoğuz’a ait olan ve son albümleri ‘Altüst’te yer alan ‘Ses Etme’ parçasının remikslerinden oluşan bir EP yayınladı.

Itunes üzerinden yayınlanan kısa çalarda yedi farklı ‘Ses Etme’ parçası yer alıyor. EP’deki remiksler, lokal DJ ve prodüktörlerden Fuchs, DigiHead, Tutan, Cervus, Emre Ataker, Fattish, Kaan Düzarat ve Mehmet Aslan’a ait.

Athena, söz konusu şarkıya geçtiğimiz ekim ayında trans bireylerin toplumdaki algılanış biçimleri ve karşılaştıkları zorlukları anlatan bir video çekmişti. EP’ye Itunes’dan ulaşabilirsiniz.

Athena - Ses Etme

EP nedir?

EP, albüm olmayacak kadar kısa ancak bir single olmak içinde fazla şarkı barındıran albümlere verilen addır. Açılımı "Extended Play"dir. Normal olarak bir albümde yaklaşık 8-10 parça bulunur ki bu 25-80 dakika demektir.

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