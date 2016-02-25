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Athena Gökhan: Hiçbir cemaate bağlı değilim

"Orası dergah evi değil musiki okulu"

25 Şubat 2016 12:19

Athena Gökhan Özoğuz, Nureddin Cerrahi Dergahı'na yakın olmak için Fatih'teki binasının yanında bulunan eski bir taş evi alıp restore ettirdiği haberleri üzerine "Orası dergah evi değil musiki okulu. Ben de hiçbir cemaate bağlı değilim" açıklaması yaptı.

Hürriyet Kelebek'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Athena grubunun ikizleri Gökhan ve Hakan Özoğuz, önceki akşam jüri üyeliği yaptıkları “ O Ses Türkiye ”nin yeni birincisi Emre Sertkaya ile Nişantaşı’nda objektife takıldı. Özoğuz kardeşler, kendi takımlarında yer alan genç şarkıcı için “Emre gerçekten gelecek vaat eden biri, ona elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Gökhan Özoğuz, Nureddin Cerrahi Dergahı’na komşu olmak için Fatih’teki binasının yanında bulunan eski taş evi aldığı iddiasıyla ilgili ise şunları söyledi:

“Haftanın 3-4 günü Türk Tasavvuf Musikisi Vakfı’na musiki öğrenmeye gidiyorduk. Civarda yıkık dökük tarihi evler vardı. 2007’de onlardan birini alıp restore ettik. Yani orası dergah evi değil musiki okulu. Ben de hiçbir cemaate bağlı değilim.”

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