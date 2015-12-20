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Yaşam

"Atatürk'ün ölümüne alkol değil, sıtma ilacı neden oldu"

Atatürk Araştırmacısı Eriş Ülger, Atatürk'ün kullandığı kinin ilacının sıtmaya neden olduğunu iddia etti

20 Aralık 2015 17:01

Atatürk Araştırmacısı Yazar Eriş Ülger, Atatürk’ün ölümüne neden olan sirozun alkolden değil, sıtmadan korunmak amacıyla kullandığı ilaçtan kaynaklandığını öne sürdü. 

Adana'da Çukurova Belediyesi’nin konuğu olarak ’Her Ayın 19’unda Saat 19.00’da’ etkinliğine katılan Ülger, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde bir konferans verdi. Ülger, Atatürk’ün ölüm nededine yönelik tartışmalara da değindi. 

"Cephede 11 kez sıtmaya yakalandı"


Ülger, "Cepheden cepheye koşturan Atatürk tam 11 kez sıtmaya yakalanmış, hastalığı atlatmak için kinin ilacı kullanmış. Bu da karaciğerini tahrip etmiştir. Sirozdan ölmüştür, alkolden değil" diye konuştu.

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise, Mustafa Kemal Atatürk’ü uzman bir araştırmacıdan dinlemenin büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana bıkmadan usanmadan her ayın 19’unda saat 19’da Atatürk’ü ve Cumhuriyet değerlerini anlatıyoruz. Sayın Eriş Ülger’in de çok güzel vurguladığı gibi Atatürk mucizesini toplumun her kesimine anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

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