-''ATATÜRK'ÜN ODASI'' 380 LİRA YALOVA (A.A) - 22.09.2010 - Yalova'nın Termal ilçesinde, 1938 yılında Büyük Önder Atatürk'ün talimatıyla yaptırılan Termal Otel, 1984'te yıkılmasının ardından Gazi Üniversitesinden bazı öğretim üyelerinin çizdiği projeye göre aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. Termal Kaplıcaları İşletme Müdürü Levent Karanlık, Atatürk'ün talimatıyla inşa edilen Termal Otel'in 22 Ocak 1938'de hizmete girdiğini söyledi. Otelin ilk müşterisinin Atatürk olduğunun bilindiğini ifade eden Karanlık, şöyle konuştu: ''Otelde Atatürk'e özel olarak bir oda da yapılıyor. Odanın içindeki asansörden yine kendisine ait zemin katta bulunan hamam ve saunaya inebiliyor. Oteldeki özel oda, Atatürk'ün ayrılmasından sonra içindeki eşyalarla birlikte korumaya alınıyor. Aradan geçen yıllara yenik düşen otel, yıpranmaya başlayınca eşyalar alınıp Dolmabahçe Sarayına götürülüyor. Termal Otel, 1984 yılında harabeye dönüp yıkılıyor.'' Karanlık, otelin Gazi Üniversitesinden bazı öğretim üyelerinin çizdiği projeye göre aslına uygun olarak yeniden inşa edildiğini belirterek, 2004 yılında başlayan çalışmaların tamamlandığını, otelin bu yıl hizmete girdiğini anlattı. Binanın yeni projesinde Atatürk'ün odasından hamam ve saunaya inen asansör bulunmadığını vurgulayan Karanlık, şunları kaydetti: ''Atatürk'ün kaldığı odanın aslına uygun yapılanında o döneme ait eşyaların benzerleri yerleştirildi. Koltuk ve yatak kumaşları resimlerden faydalanılarak eskisine uygun dikildi. Otelin 2. katında bulunan 825 numaralı bu özel suit oda, en önemli bölümümüz oldu. Bu odada gecelik konaklama bedelini 380 lira olarak belirledik.'' Karanlık, otelde bulunan Atatürk'ün kullandığı sauna ve hamamın aslına uygun benzerinin de yeninden yapılarak hizmete sunulacağını dile getirerek, ''Tüm çalışmalarımız bittiğinde otelin resmi açılışını yapacağız'' dedi.