İsteyen kişiler bilgisayar ortamında Atatürk'ün el yazısıyla yazabilecek.

Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazısı font oldu.

Bursa merkezli Artikel'in kurucusu işadamı Murat Özbalcı, ABD'de bir yazılım firmasına Atatürk'ün orijinal el yazısının fontunu yaptırdı.

Çalışma için çok sayıda doküman hazırlanıp firmaya gönderildi ve 3 aylık çalışma sonucunda ilk örnekler Türkiye'ye ulaştı.

Yazılımda ufak tefek farklılıklar görülünce ayrı bir çalışma yapılarak metinlerde olmayan harfler, orijinale uygun olarak oluşturuldu.

Özbalcı, fontu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi olarak vatandaşlara sunduğunu belirtti. Fontu kullanmak isteyen kişilerin, firmanın sitesinden indirmesi gerekiyor.