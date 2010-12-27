-ATATÜRK'ÜN ANKARA'YA GELİŞİNİN 91. YIL DÖNÜMÜ ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla Ulus'taki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Vali Yüksel'in başkanlığında Ulus'taki Atatürk Anıtı'nın önünde düzenlenen törene 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Yaşar Güler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, AK Parti Ankara İl Başkanı Murat Alparslan, vali yardımcıları, bazı kaymakamlar, bazı ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ankara Seymenler Kulübü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile sona erdi.