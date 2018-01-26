Atatürk'e hakaret eden Hasan Akar'ın reddi hâkim talebi kabul edilmedi

“Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının İstinaf Mahkemesi'nde bozulması üzerine Hasan Akar'ın yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Akar'ın avukatının reddi hakim talebi reddedildi.

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Akar katılmazken, Avukatı Mustafa Arıboğa hazır bulundu. Hakim, sanık Akar'ın avukatı Mustafa Arıboğa'nın bir önceki duruşmada yaptığı reddi hakim talebinin bir üst mahkeme olan Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildiğini açıkladı. Hakim, davaya konu videonun sosyal paylaşım sitesi 'Youtube'de kim tarafından, ne zaman yayınlandığı konusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bilgi istenmesine karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi. (DHA)