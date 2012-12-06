Atatürk Üniversitesi yine karıştı: 7 gözaltı

Erzurum'da, "BDP'li öğrencilerin" Atatürk Üniversitesi'nde sınavda olduğunu öğrenen bir grup, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi önünde toplanarak eylem yaptı. Polisin dağılmaları yönündeki uyarısını dikkate almayan 7 kişi gözaltına alındı.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kampüsü'ne gelen bir grup, sınavda olduklarını öne sürdükleri BDP'li bazı öğrencilerin çıkışını beklemeye başladı.

Gruptakiler, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı fakülte önünde 3 saat boyunca PKK aleyhine slogan attı.

Polisin çabalarına rağmen söz konusu öğrencilerin okulda olmadıklarına ikna edilemeyen gruptan iki kişinin kampüse girmelerine izin verildi.

Fakültede kimsenin olmadığını gören bu kişiler, dışarı çıkarak kendilerini bekleyen arkadaşlarına durumu bildirdi.

Bunun üzerine grup, İstiklal Marşı okuduktan sonra ellerinde Türk bayraklarıyla kent merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Cumhuriyet Caddesi'ne gelen grup, Havuzlu Kavşakta çevik kuvvet ekipleri tarafından durduruldu. Gruptan dağılmalarını isteyen polise direnen 7 kişi gözaltına alındı.