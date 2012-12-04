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Ekonomi

Atatürk Üniversitesi'nde kavga: 8 yaralı

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kampüsü'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında gerginlik yaşandı

04 Aralık 2012 10:13

Atatürk Üniversitesi (AÜ) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kampüsü'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında yaşanan kavgada 8 öğrenci yaralandı.

Yoncalık semtindeki Eğitim Fakültesi kampüsünde bir öğrenci grubunun basın açıklaması yapmasına engel olmak isteyen karşıt görüşlü öğrenciler ile bölgedeki esnaf ve vatandaşlar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Gruplar arasında taşlı sopalı yaşanan kavga sırasında 8 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı öğrencileri hastaneye götürmek isteyen 112 Acil servis ekibine karşıt öğrenci grubu engel oldu. Bunun üzerine okula çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere polis refakatinde gönderilebildi.

Olayı haber alan yaralı öğrencilerin taraftarları ellerinde sopa ve taşlarla okula gelerek karşıt öğrenci grubuyla çatıştı. Çevik kuvvet ekiplerinin, biber gazı ve cop kullanarak müdahale ettiği taraflar ara sokaklara dağıldı.

İldeki olaylarla ilgili açıklama yapan Emniyet Müdürü Yıldız, yaşanan olayın tamamen tahrik ve Erzurum'un huzurunu bozmaya yönelik olduğunu belirtti. Yıldız, şunları kaydetti:

“Erzurum'un huzurunu bozmaya yönelik hiç bir girişime müsaade etmeyeceğiz. Erzurumluların bu tür provokasyonlara karşı daha duyarlı ve serin kanlı olması gerekir.”

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