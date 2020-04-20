Atatürk’ün salgın hastalıklarla ilgili konuşmalarının da yer aldığı 'Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis Konuşmaları' kitabı raflarda

İnkılâp Kitabevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli̇s konuşmalarını yayıma hazırladı. ‘Atatürk’ün Mecli̇s Konuşmaları’ adıyla hazırlanan kitapta, Atatürk’ün salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı alınan önlemler, mücadeleyle ilgili sözleri de yer alıyor.

Kurtuluş Güran tarafından sadeleştirerek yayıma hazırlanan kitapta, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli ve açık oturumlarında yaptığı konuşmalar ve okunan tezkereler ilk kaynaklarından, yorumsuz olarak bir araya getirildi.

Mustafa Kemal’in 23 Nisan 1920’deki Büyük Millet Meclisi’ndeki açılış konuşmasıyla başlayan ‘Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli̇s Konuşmaları’ adlı kitapta, dönemin salgın hastalıklarıyla ile ilgili bölümler de var.

"Milletimizin toplumsal acılarına çare bulmak hükûmetimizin vazifeleri arasındadır"

1 Mart 1922’de Meclis 1. Devre 3. Toplanma Yılı açılış konuşmasına yer verilen kitapta Atatürk, “Efendiler, milletimizi tam asayiş halinde yaşatmak, öncelikli emelimiz olduğu gibi, onun sıhhatine itina etmek ve mevcut vasıtalarımız nispetinde toplumsal acılarına çare bulmak da hükûmetimizin vazifeleri arasındadır” diyerek bunu sağlamak için hekim sayısının çoğaltıldığı bilgisine yer veriliyor.

Bulaşıcı hastalıkların, baş göstermesi durumunda tedbirlerle olduğu yerde yok edildiğini vurgulayan Atatürk, “Bulaşıcı hastalıklara karşı en katî tedbir olan aşılar artık tamamıyla memleketimizde üretilmektedir. Üç milyon küsur kişilik çiçek aşısının Sivas’ta üretilmiş olduğunu zikretmek bu konuda kâfi bir fikir verebilir. Memleketin malaryalı muhitlerinde kâfi miktarda kinin dağıtıldı. Frengi afetinin yok edilmesi için de mümkün olan meblağ sarf edildi. Toplumsal hastalıklar ile mücadelemizin daha verimli ve daha kapsamlı bir şekilde yapılması vasıtaları da hazırlanmıştır” şeklinde sonlandırıyor.

"Çiçek ile lekeli humma salgın şeklini almışsa da, vaktiyle alınan önleyici ve koruyucu tedbirlerle önlerine geçilmiştir”

1 Mart 1923’te yaptığı Meclis 1. Devre 4. Toplanma yılı açılışında ise Atatürk, salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelede doktorların ve sağlık çalışanlarının önemine vurgu yapıyor. Salgın hastalıkların önlenmesi ve yayılmasının sınırlanmasına önemli çaba sarf edildiğini aktaran Atatürk’ün “Bu türlü hastalıklardan yalnız çiçek ile lekeli humma bazı bölgelerde sınırlı bir salgın şekli almak eğilimini göstermişse de, vaktiyle alınan ve devam edilen önleyici ve koruyucu tedbirlerle önlerine geçilmiştir” sözlerine yer veriliyor.

Aşılar hazırlayan Hıfzıssıhha müesseselerinin çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Atatürk, 1922’de Sivas’ta beş milyon kişilik çiçek aşısı ile 537 kilogram kolera ve 477 kilogram tifo aşıları üretildiğini bildiriyor.

İstanbul ve Sivas’ın ardından üçüncü Hıfzıssıhha müessesesinin Diyarbakır’da açılmasına ve bu sayede uzak mesafeler kat edilmesinden doğan sakıncaların hafifletilmesine karar verildiğini belirten Atatürk, konuşmasının sonunda ise “Salgın hastalıklar nispetinde mühim ve hatta memleketimizde bunlardan daha fazla tahribata sebep olan sıtma, frengi ve verem hakkında da tedbirler alınmasından geri durulmuyor” diyerek, salgınlara karşı alınan önlemler hakkında bilgileri aktarıyor.