‘Atatürk’ tartışmasına Cumhuriyet gazetesi de katıldı: Atatürk adı, kimi “entellerin takıntılarını” tatmin etme alanı ve oyun sahası olmamalı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen 'Mustafa Kemal' demesiyle başlayan tartışmalara Sözcü gazetesinin ardından Cumhuriyet gazetesi de katıldı. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan başyazıda, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, 'Anadolu aydınlanması'nın devrimci önderi Atatürk adı, kimi 'entellerin takıntılarını' tatmin etme alanı ve oyun sahası olmamalıdır." denildi.

"Atatürk’ü Anlamak ve Özümsemek" başlığıyla yayımlanan yazıda, "Atatürk’ün adını kullanmamak ve bu konuda çeşitli gerekçeler üretmek olağan sayılamaz. Osmanlıcılar, halife hayranları, siyasal İslamcılar laik devrimleri anımsattığı için 'Atatürk' adını kullanmazlar. Bir kesim soldan dönen ve kendilerine ikinci cumhuriyetçi denilen liberaller de kendi 'entel takıntıları' çerçevesinde Atatürk adını kullanmayarak solculuk yaptıklarını sanırlar." görüşü savunuldu.

Yazıda, "Bu, basit bir konu olarak değerlendirilemez. 'Ülkemizde birçok sorun varken bu konunun öne çıkarılması doğru değildir' biçiminde formüle edilen görüş, temelinden sakattır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı, CHP’nin kurucu önderi Atatürk’ün adını kullanmamak ve bu konuda çeşitli gerekçeler üretmek olağan sayılamaz." ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Kaftancıoğlu'nun bir toplantıda Atatürk’e atfen üç kez “Gazi Mustafa Kemal” dediğini ve bu hitabı tercih ettiğini söylediğini yazdı. Partisinden ve sosyal medyadan tepki gören Kaftancıoğlu, yaptığı açıklamada Yılmaz'ın yazısı için "Keşke Serpil Yılmaz, toplantıyı daha dikkatli dinleyerek kurtuluş mücadelesini ve devamında Cumhuriyetin ilk yıllarında kalkınma devriminin nasıl başarıldığını toplantıda da aynı günkü konuşmasını birkaç kez referans gösterdiğim Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu zahmet edip dinleyebilseydi eğer şahsımın ve partimin Atatürk’e ve Cumhuriyete olan bakışını daha iyi idrak edebilirdi" dedi.

Kaftancıoğlu’na Sözcü gazetesinden verilen yanıtta, “Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, yazarımızın yazısına dil uzatma ve Sözcü'ye gazetecilik dersi verme cürretini kendinde buldu. Bugün Türkiye'nin en çok satan ve en güvenilen gazetesi Sözcü'nün, siyasetçilerin vereceği gazetecilik dersine ihtiyacı yoktur” denildi.

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