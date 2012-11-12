Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Kemal Ulusu, ''Atatürk, takım sporlarından çok güreş, atıcılık gibi bireysel sporlarla ilgileniyordu ve kesinlikle hiçbir takımı da tutmuyordu'' dedi.

Bakırköy Belediyesi ve Yeşilköy Rotary Kulübü'nün Atatürk Haftası etkinlikleri çerçevesinde konuşan Ulusu, Atatürk'ün takımda tutmadığına ilşkin bilgileri, yanında kütüphanecisi olarak çalışan babasından aldığını ifade ederek şunları kaydetti:

''Rahmetli babam Nuri Ulusu uzun yıllar Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında kütüphanecisi olarak çalıştı. Ata'mızın ölümüne kadar hep yanı başındaydı. Babamın bana aktardığına göre Atatürk, takım tutmazdı. Kendisi Tevfik Fikret'e yakınlığı nedeniyle Galatasaray'la, maddi yardım yaptığı için Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'ta yaşadığı için Beşiktaş ile anılmıştır. Oysa Atatürk, takım tutmazdı. Kendisi daha çok ata sporumuz güreş, atıcılık gibi bireysel sporlarla ilgileniyordu. Takım sporları ilgisini çekmiyordu. Hatta koyu Beşiktaş taraftarı olan rahmetli babam, Beşiktaş Ankara'ya maça gittiği zaman 'Paşam, Beşiktaş maçına gidelim' dediğinde Atatürk, 'Çocuk, sen git maçını seyret' dermiş.''