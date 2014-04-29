Atatürk Orman Çiftliği'ndeki inşaatlar, AYM’ye taşındı

Atatürk Orman Çiftliği'nde Ankara İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararına rağmen devam edip bitirilen ve peyzaj aşamasına geçildiği belirtilen inşaatlar, Ankara barosu Başkanı Sema Aksoy'un yaptığı bireysel başvuruyla Anaya Mahkemesi'ne taşındı.

Hürriyet’in haberine göre Ankara İdare Mahkemesi, 10 Şubat’ta AOÇ arazisinde devam eden ana imar planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Mahkeme kararına rağmen, AOÇ’de halen yeni Başbakanlık yeni binası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankapark inşaatları devam ediyordu. Bunun üzerine, Ankara Barosu Başkanı Sema Aksoy, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Aksoy, AYM’ye sunduğu başvuru dilekçesinde, mahkemenin inşaatlara ilişkin yürütmeyi durdurma kararının ilgili kurumlara tebliğ edildiği halde, AOÇ’de inşaatların devam ettiğine dikkat çekti.

Başvurusunu ilgili kurumların inşaatları mahkeme kararına rağmen sürdürmesinin, “İdare Mahkemesi’ne başvurmanın etkili bir yol olmaktan çıkarmasına” dayandıran Aksoy, “iç hukuk yollarının tükendiğini”, bu nedenle de AYM’ye bireysel başvuruda bulunduğu vurguladı“ denildi.





Mahkeme durdurma kararı vermişti

Ankara 5. İdare Mahkemesi, 10 Şubat 2014 tarihli ve 2011-879E sayılı kararıyla, AOÇ’deki inşaatlar için yürütmeyi durdurma kararı vermiş, bu karar ilgili kurumlara resmen tebliğ edilmişti.

Mahkeme kararının ardından açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kararla birlikte AOÇ arazisinde devam eden Yeni Başbakanlık Binası inşaatı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AnkaPark projesi çalışmalarının durdurulması gerektiğini bildirmişti.