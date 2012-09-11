T24 LogoT24 Logo
Çevre

'Atatürk Orman Çiftliği yapılaşmaya doğru gidiyor'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan, AOÇ'nin Bakanlar Kurulu kararı ile yapılaşmaya doğru gittiğini dile getirdi.

11 Eylül 2012 00:18

 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde mevcut hayvanat bahçesinden daha büyük bir hayvanat bahçesi yapılması kararını veren Bakanlar Kurulu kararına tepki gösterdi.
 
Serhat Korkmaz'ın Bianet'te yer alan haberine göre; Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) bulunan hayvanat bahçesinin yerine daha büyük bir hayvanat bahçesi yapılması kararını veren Bakanlar Kuruluna tepki gösterdi.
 
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan, AOÇ'nin Bakanlar Kurulu kararı ile yapılaşmaya doğru gittiğini dile getirdi.
 
 

Hakkan:AOÇ kültürel peyzaj alanı ilan edilmelidir

 
 
"Atatürk Orman Çiftliği'nin birinci dereceden doğal sit alanı içerisinde bulunması ve Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı plan değişikliğini yargıya taşıdık. Dava sürüyor.
 
"Dava sonucunu beklemeden, yangından mal kaçırır gibi Atatürk Orman Çiftliğini yenileme alanına alarak, yapılaşma izni veren bu karar düşündürücü."
 
AOÇ'nin kültürel peyzaj alanı olarak ilan edilmesi için imza kampanyasına devam ettiklerini belirten Hakkan "AOÇ arazisinde oynanmak istenen oyunu bozmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
 
 

Candan: AOÇ'de yapılan ağaç katliamı bu yüzyıla sığmamaktadır

 
 
Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Tezcan Karakuş Candan ise yenileme alanı ilan edilen alanın
mevcut hayvanat bahçesinin sınırlarının aşan bir alan olduğunu söyledi.
 
"Bu durum AOÇ'nin kuruluş amacına aykırıdır. 21. yüzyıl bilimi küresel ısınmayla baş edebilmek için yapay ağaçlar yapımı arama yoluna girerken, AOÇ arazisi üzerinde yapılan ağaç katliamı bu yüzyılın anlayışına sığmamaktadır."
 
"Bakanlar Kurulu Kararı, Melih Gökçek'e Atatürk Orman Çiftliğinin talanı için verilmiş bir izindir" diyen Candan, AOÇ'nin,kimsenin babasının çiftliği olmadığını, Ankaralılara ait olduğunu sözlerine ekledi.
 
AOÇ arazisinde yapılması planlanan yeni başbakanlık kompleks binası için de Başbakanlık geçtiğimiz aylarda yedi hektar alan daha talep etmişti. 
 

ETİKETLER

mimarlar odası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24