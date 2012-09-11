'Atatürk Orman Çiftliği yapılaşmaya doğru gidiyor'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde mevcut hayvanat bahçesinden daha büyük bir hayvanat bahçesi yapılması kararını veren Bakanlar Kurulu kararına tepki gösterdi.

Serhat Korkmaz'ın Bianet'te yer alan haberine göre; Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) bulunan hayvanat bahçesinin yerine daha büyük bir hayvanat bahçesi yapılması kararını veren Bakanlar Kuruluna tepki gösterdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan, AOÇ'nin Bakanlar Kurulu kararı ile yapılaşmaya doğru gittiğini dile getirdi.

Hakkan:AOÇ kültürel peyzaj alanı ilan edilmelidir

"Atatürk Orman Çiftliği'nin birinci dereceden doğal sit alanı içerisinde bulunması ve Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı plan değişikliğini yargıya taşıdık. Dava sürüyor.

"Dava sonucunu beklemeden, yangından mal kaçırır gibi Atatürk Orman Çiftliğini yenileme alanına alarak, yapılaşma izni veren bu karar düşündürücü."

AOÇ'nin kültürel peyzaj alanı olarak ilan edilmesi için imza kampanyasına devam ettiklerini belirten Hakkan "AOÇ arazisinde oynanmak istenen oyunu bozmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Candan: AOÇ'de yapılan ağaç katliamı bu yüzyıla sığmamaktadır

Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Tezcan Karakuş Candan ise yenileme alanı ilan edilen alanın

mevcut hayvanat bahçesinin sınırlarının aşan bir alan olduğunu söyledi.

"Bu durum AOÇ'nin kuruluş amacına aykırıdır. 21. yüzyıl bilimi küresel ısınmayla baş edebilmek için yapay ağaçlar yapımı arama yoluna girerken, AOÇ arazisi üzerinde yapılan ağaç katliamı bu yüzyılın anlayışına sığmamaktadır."

"Bakanlar Kurulu Kararı, Melih Gökçek'e Atatürk Orman Çiftliğinin talanı için verilmiş bir izindir" diyen Candan, AOÇ'nin,kimsenin babasının çiftliği olmadığını, Ankaralılara ait olduğunu sözlerine ekledi.

AOÇ arazisinde yapılması planlanan yeni başbakanlık kompleks binası için de Başbakanlık geçtiğimiz aylarda yedi hektar alan daha talep etmişti.