Atatürk Orman Çiftliği'ne kongre merkezi yapılacak

Atatürk Orman Çiftliği'nde, mülkiyeti Tütün, Tütün Malulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş'ye ait arazi üzerinde, TBMM Eğitim, Arşiv ve Kongre Merkezi yapılabilecek.

Ankara 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Başkanı Alaadin Varol ile üyelerinin imzasını taşıyan kararda; AOÇ 1. Derecede Doğal ve Tarihi SİT Alanı içerisinde yer alan, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Tütün, Tütün Malulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş'ye ait araziyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü'nün yazısı, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce hazırlanan inceleme raporunun okunduğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi temsilcilerinin de görüşlerinin alındığı belirtildi.

Komisyonun sözkonusu arazi üzerindeki doğal sit alanı değişikliği talebinin değerlendirildiği kaydedildi.

TVK Genel Müdürlüğü'nün; “sözkonusu parsellerde Eğitim, Arşiv ve Kongre Merkezi tesislerinin yapılmasının planlandığını belirterek, bunun yapılmasıyla, başkentin vizyonuna büyük katkılar sağlayacak önemli kamu hizmetinin karşılanacağı, bu nedenle konunun kamu yararı gözetilerek tekrar komisyon gündemine alınmasını istediği” ifade edildi.

Resmi Gazete'de 19 Temmuz 2012'de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili yönetmelik uyarınca, “korunan alanlarla ilgili yeni değerlendirme taleplerinin, bilimsel temelli rapora dayanması ve bakanlıkça hazırlanacak olan teknik esaslara uygun olması kaydıyla yeniden değerlendirileceği” ifade edilen kararda, bu doğrultuda, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce, korunan alanlarda yapılacak olan araştırma çalışmalarının ne şekilde gerçekleştirileceğini belirlemek amacıyla akademisyenlerle işbirliği içinde hazırlık çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.



'Kamu yararı gözetilerek tekrar değerlendirilsin'



Kararda, “Ancak sözkonusu alanda gerçekleştirilmesi planlanan Kongre Merkezi tesislerinin kamunun ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde olması dikkate alınarak, kamu yararı gözetilerek konunun TVK Bölge Komisyonu'nda tekrar değerlendirilebileceği talebi komisyonumuza iletilmiştir” denildi.

Komisyonca yeniden yapılan değerlendirmede; sözkonusu alanda Eğitim, Arşiv ve Kongre Merkezi fonksiyonlarını içeren “resmi kurum alanı” yapılmasında kamu yararı bulunduğunun tespit edildiği, talebin tekrar sunulması nedeniyle konunun aciliyeti de dikkate alınarak yeniden değerlendirildiği bildirildi.

Kararda, 1. derece sit alanı içerisinde yer alan parsellerin; üzerinde yapıların bulunması, bitki dokusunun insan eliyle oluşturulan yapay bir çevre olarak geliştirildiği gerekçesiyle 1. Derecede Doğal sit özelliklerini taşımadığı vurgulandı. Bu nedenlerle, belirlenen parsellerdeki 1. derece doğal sit şerhinin kaldırılarak, parselin “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescilinin, bakanlık makamının onayına sunulmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verildiği belirtildi.

Ankara 1-Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, 2 Şubat 2012'de, sözkonusu arazi üzerindeki 1. derece doğal sit şerhi kaldırılarak, sadece 3. derece doğal sit alanı olarak tescil edilmesine karar vermişti.

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da 3 Şubat 2012'de, arazinin tarihi çekirdek alan kullanımından çıkarılarak “kamu kurumları alanı” olarak değiştirilmesinin uygun olduğunu kararlaştırmıştı.