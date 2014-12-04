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Atatürk Orman Çiftliği için 76 yıl sonra Atatürk'ün vasiyetine bakılacak

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, davanın ilk duruşmasının bugün görüldüğünü ve kendileri açısından oldukça değerli bir karar verildiğini ifade etti

04 Aralık 2014 17:58

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk Orman Çiftliği'ne (AOÇ) ilişkin vasiyetinin ihlal edildiği iddiasıyla açılan davada, mahkemenin vasiyetin istenmesine karar verdiğini söyledi. Candan, düzenlediği basın toplantısında, 6 meslek odası olarak açtıkları davada, mahkeme kararını değerlendirdi. Atatürk'ün, AOÇ'yi şartlı bağışladığını ifade eden Candan, vasiyetin kamusal kullanıma yönelik olduğunu belirtti.

Radikal'de yer alan habere göre, Atatürk'ün vasiyetinin ihlal edildiği ve amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle "vasiyeti ihlal" davası açtıklarını dile getiren Candan, davanın ilk duruşmasının bugün görüldüğünü ve kendileri açısından oldukça değerli bir karar verildiğini ifade etti. Candan, şöyle konuştu:

"Davada devlet arşivlerine müzekkere yazılarak Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetinin ve AOÇ ile ilgili hazırladığı bağış senedinin, ekli tüm belgelerin gönderilmesi talep edildi. Dava kabul edilmiş oldu, biz de bu davanın tarafları olarak bu sürecin bir parçası haline geldik. Çünkü karşı tarafın, davanın müdahili olmadığımız ve süreyi geçirdiğimize yönelik savunmaları varken, mahkemenin bizi taraf olarak görmesi, araştırma yapmaya başlaması, devlet arşivlerinin açılarak bağış senedinin ve vasiyetnamenin istenmesini önemli bir aşama olarak görüyoruz. Bu artık hepimizin davası. Çünkü kamusal kullanım için bağışlanmış bir alanın üzerinde amacına aykırı kullanımlara gidilmesi doğru değil."

 

Vasiyet 76 yıl sonra devlet arşivlerinden çıkartılacak

 

Başkent Dayanışması'nın, bireylere, davaya müdahil olmaları için çağrı yaptığını anlatan Candan, 25 Aralık saat 10.30'da hazırlanan dilekçelerle 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davanın tarafı olunabileceğini bildirdi. Candan, Atatürk'ün yaşamını yitirmesinden 76 yıl sonra vasiyetin ve bağış senedinin devlet arşivlerinden çıkartılmasının önemli olduğunu belirterek, takip ettikleri süreçte yeni bir dönemin başladığını kaydetti. "Cumhurbaşkanlığı sarayının yıkılması gündeme gelebilir mi" sorusuna karşılık Candan, "Her şey olabilir. Siz malvarlığınızı şartlı olarak bağışlarsanız, ona aykırı kullanımda her türlü karar verilebilir. Bu da gündeme gelebilir" dedi.

Davanın, AOÇ'nin kuruluşunun 89. yılında 5 Mayısta açıldığını dile getiren Candan, ikinci duruşmanın 10 Mart 2015'te görüleceğini ve belki de ilk defa Atatürk'ün vasiyetinin orijinalinin görülebileceğini söyledi. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu da herkesin Atatürk'ün mirasının korunması adına davaya müdahil olabileceğini söyledi.

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