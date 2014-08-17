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Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yangının nedeni sabotaj mı?

Yangının, sigara izmariti ya da sabotaj nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

17 Ağustos 2014 22:24

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Celil Sipahi, Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) yangının, sigara izmariti ya da sabotaj nedeniyle çıkmış olabileceği kanaatinde bulunduklarını bildirdi. Yangın yeni Başbakanlık binasına 200-300 metre mesafede başlamıştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 11.18'de AOÇ'de otluk alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye Dairesi Başkanı Sipahi, ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini belirtti. 3,5 dönümün zarar görmesine neden olan yangının büyümeden kontrol altına alındığını ifade eden Sipahi, "Yangında ağaçlar çok fazla zarar görmedi ancak bazı ağaçların kabuk kısımlarında hasar meydana geldi" bilgisini verdi.

 

Yeni Başbakanlık Binası'na
200-300 metre mesafede...

 

Ot yangınının yeni yapılan Başbakanlık binasına 200-300 metre mesafede bulunduğuna işaret eden Sipahi, yangının sigara izmariti ya da sabotaj nedeniyle çıkmış olabileceği kanaatinde bulunduklarını kaydetti.

AOÇ'de yapımı devam eden yeni Başbakanlık binasının karşısındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden de gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman yükselirken, itfaiye yangının yayılmaması için kuru otların bulunduğu bölgeye de su sıkıldı. Orman genel müdürlüğünden ekipler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.  Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

 

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