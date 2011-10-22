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Yaşam

Atatürk Köprüsü'nde 25 Ekimde bakım

22 Ekim 2011 01:26

-Atatürk Köprüsü'nde 25 Ekimde bakım-onarım  İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Atatürk Köprüsü, bakım-onarım çalışması nedeniyle 25 Ekim'de 00.30-04.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.  İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Deniz Hizmetleri Müdürlüğünün Atatürk Köprüsü'nün Azapkapı tarafında bulunan kilitleme mil kovanlarında bakım-onarım çalışması gerçekleştireceği belirtildi.  Söz konusu çalışma nedeniyle köprünün 25 Ekim Salı günü 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağı kaydedildi.  Belirtilen tarihte Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların, 00.30–03.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü, 03.30–04.30 saatleri arasında ise her iki köprü de deniz trafiğine açılacağından Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği duyuruldu.  Uygulamanın, 27 Ekim Perşembe günü aynı saatlerde tekrarlanacağı bildirildi.

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