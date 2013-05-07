Atatürk heykelini kilosu 20 liradan satacaklardı

İstanbul Büyükçekmece'de iki şüpheli Atatürk heykelini çalmak istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine şüphelilerden biri yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları pirinçten yapılan Atatürk heykellerini kilosu 20 liradan sattıkları öğrenildi.

Hırsızlık girişimi dün saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. Havanın kararmasını fırsat bilen iki kişi, demir kesme makasıyla meydandaki Atatürk heykelini çalmaya çalıştı. Şahısların heykelin arka kısmını kestiğini gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi.

Cumhuriyet Meydanı'na gelen polisleri fark eden şüpheliler, heykeli bırakarak kaçmaya başladı. Polisin kovaladığı şüphelilerden Y.E.U. (19) yakalandı. İsmi öğrenilemeyen diğer kişi ise izini kaybettirdi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Y.E.U. işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Polisin belirlemesine göre şüphelilerin daha önce de pirinçten yapılan Atatürk heykellerini çaldığı ve kilosu 20 liradan sattıkları öğrenildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece de Atatürk'e ilk defa böyle bir menfur saldırı gerçekleştirilmiştir. Olayı ilk duyduğumda çok şaşırdım. Büyükçekmece halkının böyle bir terbiyesizliği yapacağına ihtimal vermiyorum. Para için milli ve manevi değerlerini saltığa çıkaran bu insan müsveddelerini kınıyorum." dedi.