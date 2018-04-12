T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Atatürk Havalimanı'nda yüzlerce ejderha tavuğu yumurtası ele geçirildi

Vietnam kökenli ejderha tavukları 2 bin dolara satılıyor

12 Nisan 2018 23:13

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda Türkiye’ye sokulmaya çalışılan 802 adet ejderha tavuğu yumurtası ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, yumurtaların kuluçka makinelerine konularak civciv çıkarılması planlandığı öğrenildi. Vietnam kökenli ejderha tavukları 2 bin dolara satılıyor.

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı’na Vietnam’dan gelen 3 yolcuyu şüpheli hareketleri üzerine takibe aldı. Bir süre takip edilen şüpheliler, uçaktan gelen bavullarını almalarının ardından gözaltına alındı. Şüpheliler Fatih B., Murat B. ve Murat T.'nin teslim aldığı bavullar açıldığında içinde 802 adet yumurta çıktı. Bavulların yumurtaların kırılmaması için özel olarak dizayn edildiği belirtildi.

Yapılan araştırmada yumurtaların Vietnam kökenli ejderha tavuklarının yumurtası olduğu tespit edildi. Yumurtaların yurda sokulduktan sonra kuluçka makinelerine konularak civciv çıkarılması planlandığı tespit edildi. Dong Tao tavuğu olarak da adlandırılan Vietnamlı ejderha tavuğu 2 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor. Yumurtalarla birlikte yakalanan Fatih B., Murat B. ve Murat T. hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. (DHA)

 

 

ETİKETLER

gümrükoperasyonejderha tavuğuyumurta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24