Atatürk Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Okulların girdiği yarıyıl tatili nedeniyle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Check-in işlemlerinin yapıldığı kontuar ve pasaport kontrol noktalarında yoğunluklar gözleniyor.

Dış hatlarda yaşanan yoğunluğa karşın iç hatların boş olduğu görüldü. Karne hediyesi olarak tatillerinde yurt dışına giden çocuklar mutlu olduklarını söyledi.

Dün okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 17.5 milyon öğrenci karne heyecanı yaşamıştı. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 5 şubata kadar yarı yıl tatilinde olacaklar.