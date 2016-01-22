18 milyon öğrenci bugün karne alacak

Türkiye'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 17.5 milyon öğrenci için bugün karne günü. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 5 şubata kadar yarı yıl tatilinde olacaklar.

Türkiye genelinde 1 milyon 181 bin 143 okul öncesi, 5 milyon 360 bin 703 ilkokul, 4 milyon 873 bin 431 ortaokul, 4 milyon 244 bin 699 ortaöğretim olmak üzere toplam da 18 milyon 535 bin 236 öğrenci bugün karne alacak ve 22 ocak ile 5 şubat arası dönemi kapsayan yarı yıl tatiline girecek. Yarı yıl tatilinin gelmesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan 985 bin 362 öğretmen de izin yapacak. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'da İstanbul'da Güzelcehisar ilkokulunda karne dağıtım törenine katılaca

Yarı yıl tatilinde öğretmen atamaları da yapılacak

Bakanlık yarı yıl tatili döneminde 30 bin öğretmen atamasını da gerçekleştirecek. Öğretmen ataması için başvurular 2-8 Şubat tarihleri arasında yapılabilecek. Atamalar için verilen tarihse 11 Şubat.