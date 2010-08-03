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Politika

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

03 Ağustos 2010 13:08

-ATATÜRK HAVALİMANI'NDA OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - Atatürk Havalimanı'nda, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un halkoyuna sunulmasına ilişkin oy kullanım işlemi başladı.   Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde oy kullanma şartlarına sahip vatandaşlar, sabah saat 08.00'den itibaren gidiş katındaki 6, geliş katındaki 9 sandıkta oylarını kullanmaya başladı. Endonezya'dan gelen Demir Timurtaş isimli vatandaş Atatürk Havalimanı'nda oyunu kullanan ilk yolcu oldu. Oylarını kullanan yolcular vatandaşlık görevini yerine getirmenin huzurunu yaşadıklarını belirterek, referandum sonuçlarının ülkeye yararlar getirmesi dileğinde bulundular.   Gümrük kapılarında oy verme işlemi, halk oylamasının yapılacağı 12 Eylül Pazar günü YSK'nın o çevre için belirleyeceği halk oylamasının bitiş saatine kadar devam edecek.  Gümrük kapılarında, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, ''sadece pasaportlarıyla'' ve ''sadece gümrükten giriş-çıkış yaparken'' tatil günleri dahil, 24 saat süreyle oy verebilecek.  Gümrük kapılarındaki oy vermede, vatandaşlar, ''Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu'' filigranlı sarı renkli oy zarfları ve beyaz renk üzerinde ''Evet'', kahverengi renk üzerinde ''Hayır'' ibarelerinin bulunduğu iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulaları üzerinde tercihlerini belirtiyorlar.

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