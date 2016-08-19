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Atatürk Havalimanı'nda İsveç'e 'tecavüz' misillemesi

Güneş: İsveç'in dünyanın en yüksek tecavüz oranına sahip ülke olduğunu biliyor musunuz?

19 Ağustos 2016 16:11

Viyana Havalimanı’ndaki haber panosuna "Türkiye’de 15 yaşından küçük çocuklara yönelik istismara izin verildiğine" dair haberi Twitter hesabından paylaşan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom'a Atatürk Havalimanı'nda misilleme geldi. Atatürk Havalimanı'nın dış hatlar bölümünde Güneş gazetesinin "İsveç'in dünyanın en yüksek tecavüz oranına sahip ülke olduğunu biliyor musunuz?" şeklindeki haberi yer aldı. Haber hem Türkçe hem de İngilizce yayımlandı.

Güneş Gazetesi, Atatürk Havalimanı'nın dış hatlar bölümüne verdiği reklamda İsveç'e seyahat uyarısında bulundu. Hem İngilizce hem de Türkçe olarak "İsveç'in dünyanın en yüksek tecavüz oranına sahip ülke olduğunu biliyor musunuz?" ifadeleri bulunan ilanda Güneş gazetesinden 'Tecavüz ülkesi İsveç' başlıklı bir haber kupürüne de yer verildi.

Avusturya gazetesi Kronen, Viyana Havalimanı'nda "Türkiye, 15 yaş altı çocuklarla cinsel ilişkiye izin veriyor" başlıklı haberini reklam panosunda yayımlamış ve bunun üzerine Türkiye ile Avusturya arasında ipler gerilmişti. Konuyla ilgili haberi Twitter hesabından paylaşan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ise, “Türkiye’nin 15 yaşın altındaki çocukların cinsel ilişkiye girmesine izin vermesine dair kararı iptal edilmeli. Çocukların şiddet ve cinsel istismara karşı daha az değil, daha fazla korunmaları lazım” demişti.

Wallström'ün bu tweet'ine Türk yetkililerin tepkisi sert olmuştu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Wallström’e Twitter'dan, “Açıkça yanlış bilgilendirilmişsiniz. Türkiye’de böyle aptalca bir şey yok. Lütfen gerçekleri öğrenin” diye yanıt vermişti.

Ardından da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İsveç Dışişleri Bakanı M.Wallström'ün mesajı,art niyetli değilse yanlış ya da çarpıtılmış bilgiye dayalı asılsız bir açıklamadır. Çünkü Türkiye'de 15 yaşın altındaki çocuklara karşı işlenen cinsel istismar eylemlerinin cezasızlığı iddiaları, gerçek dışıdır / asılsızdır" açıklamasında bulunmuştu. Tartışmaya İsveç Başbakanı Stefan Löfven de katılarak “Bu karar endişe verici. Çocuk, çocuktur...” ifadelerini kullanmıştı.

 

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