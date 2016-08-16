İsveç ile Türkiye arasında 'cinsel istismar' tartışması büyüyor

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına" ilişkin hükmü iptal etmesi ile ilgili olarak Ankara ile Stockholm arasındaki tartışmaya İsveç Başbakanı Stefan Löfven de katıldı.

DHA'nın haberine göre, resmi bir gezi için Ürdün'de bulunan Stefan Löfven, AYM'nin kararını "endişe verici" bulduklarını söyledi.

Konuyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Löfven, "Çocuk çocuktur. Evlilik veya cinsel ilişki gibi konularda (yetişkinler gibi) değişik konularda seçim yapabilme olanakları yoktur"" dedi.

Türkiye ile iyi diyalog içinde olmak istediklerinin altını çizen Löfven, yine de savundukları çocuk haklarının güçlendirilmesi konusunda görüş bildirmelerinin önemli olduğunu, bu konuda geri adım atmayacaklarını söyledi.

Löfven, "Türkiye'de çocuk haklarının ileriye değil, geriye doğru gitmesi riski var" diye konuştu.

AYM geçen ay 6'ya karşı 7 oyla, cinsel istismar ile ilgili olarak, "12-15 yaş grubunun tamamı için aynı müeyyidenin uygulanmasının hukuki karar ile müeyyide arasındaki orantıyı bozduğu" yönünde bir karar aldı.

Yüksek Mahkeme, bu tür davalara ilişkin yargılamada, her somut olayın özelliklerinin dikkate alınmasını ve buna göre ceza tayin edilmesini istemiş, hükümete de yeni bir yasal düzenleme yapılması için 6 ay süre verdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström Pazar günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de 15 yaşın altındaki çocuklarla cinsel ilişkiye izin veren karar geri alınmalıdır. Çocukların şiddet ve cinsel istismara karşı daha az değil, daha fazla korumaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Twitter hesabından Wallström'e yanıtı ise "Açıkça yanlış bilgilendirilmişsiniz. Türkiye'de böyle aptalca bir şey yok. Lütfen gerçekleri öğrenin" oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İsveçli meslektaşına tepki gösterdi, İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Hedvig Klara Erika Hogg Lohm dün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Çavuşoğlu, "15 yaş altı çocuklara yönelik istismara verilecek cezayı artıran bir yasayı da Meclisimiz kabul etti" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuyla ilgili olarak dün attığı Tweetlerden bazıları da şöyle: