T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Atatürk Havalimanı'nda ele geçirildi; 12 milyon lira değerinde

Ticaret Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı

08 Aralık 2018 16:58

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Vietnam uyruklu yolcunun bagajında, ticareti yasak olan yaklaşık 12 milyon lira değerinde 34 kilogram gergedan boynuzu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mozambik'ten gelip, İstanbul Atatürk Havalimanı'nı aktarma noktası olarak kullanarak Vietnam'a gideceği belirlenen yolcuyu kontrole aldı. Yolcunun  bagajında yapılan aramada, yaklaşık 12 milyon lira değerinde, 34 kilogram gergedan boynuzu ele geçirildi.

'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' (CITES) kapsamında yer alan ve ticareti yasak olan gergedan boynuzları, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (DHA)

ETİKETLER

atatürk havalimanıgergedan boynuzu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24