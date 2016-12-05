Atatürk Havalimanı'nda alarm: Bir kedi gördük sanki!

İstanbul Atatürk Havalimanı apronunda cumartesi günü pilotların yaptığı yavru kedi anonsu dikkat çekti. Apronda yavru kedi ile karşılaşan pilotların Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne "Önümüzden kedi geçiyor. Tam sağımızda 10 metre ileride küçük bir kedi var" bilgilendirmesinde bulundular.

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ekipler kuşlar dışında aprona nereden girdiği belli olmayan köpeklerle de mücadele ediyor. Nadir de olsa yolcu beraberinde götürülen kafeslerinden kaçan kediler de apronda ekipleri uğraştırıyor. Cumartesi günü de aprona nereden girdiği belli olmayan bir yavru kedi hareketliliği yaşandı. Pilotlar apronda önlerinden geçen yavru bir kedi ile karşılaştı. Bunun üzerine pilotlar, hem uçuş emniyetini kedinin tehlikeye düşürmemesi hem de kedinin yaşaması adına hemen Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bilgi verdi.

"Önümüzden kedi geçiyor"

Bir pilot, kontrolöre "Önümüzden kedi geçiyor sağdan sola. Aldırırsanız seviniriz" anonsunu yaparken başka bir pilot ise, "Tam sağımızda 10 metre ileride küçük bir kedi var" anonsunda bulundu. Ekipler uçuş emniyetini kedinin tehlikeye düşürmemesi için bilgilendirme üzerine hemen harekete geçti. Uçuş trafiğinde her hangi bir olumsuz durum yaşanmazken ekipler de yavru kediyi arama çalışmalarına başlattı.

Kedisi için AHL'de nöbet tutmuştu

Müzisyen Bahar Çınar, 3 yıl önce İstanbul Atatürk Havalimanı apronunda kayıplara karışan bir yaşındaki "Pamuk" adlı kedisi için havalimanında bir süre nöbet tutmuştu. Bir derneğin arama ve kurtarma ekibince termal kameralarla kedi aranmasına rağmen bulunamamıştı. Kaybolan kedileri bulmak için apronun çeşitli yerlerine yemlerin bulunduğu kafesler kurulmuştu.