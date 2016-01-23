Atatürk Havalimanı'nda unutulan 2 yaşındaki çocuğun ailesi bulundu

Atatürk Havalimanı'nda unutulan 2 yaşındaki kız çocuğunun ailesi bulundu

Radikal'in haberine göre Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katı girişinde taksicilerin bulunduğu bölgede yanında ailesi olmayan bir kız çocuğu gören vatandaşlar polise bilgi verdi. Olay yerine gelen Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuğun ailesine ulaşmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, aile fertlerinin bindiği taksiler belirlendi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu, Iraklı olduğu belirtilen L. Khoshnaw'ın ailesine ulaşıldı. Çocuk, ailesine teslim edildi. Unutmanın, iki taksiye binen aile bireylerinin çocuğun diğer araca bindiğini düşünmelerinden kaynaklandığı belirtildi.