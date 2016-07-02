Ahrar'uş Şam'dan sonra El Nusra da Atatürk Havalimanı saldırısını kınadı

Ahrar’uş Şam’ın ardından El Kaide’nin Suriye kolu El Nusra Cephesi de Atatürk Havalimanı’nda en az 44 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Türkiye’nin terör örgütleri listesinde bulunan El Nusra’nın ‘kadı’sı Ebu Süleyman El Muhacir, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen canlı bomba saldırısıyla ilgili bir ‘kınama’ mesajı yayınladı. Saldırıyı ‘barbarca’ olarak niteleyen Muhacir, “Saldırganlar Müslümanları ve cihadı temsil etmemektedir. Türkiye insanı Müslüman'dır ve kanı mukaddestir” ifadelerini kullandı.

Muhacir’in mesajının tam metni şöyle:

“Dün gerçekleşen İstanbul saldırısı barbarcadır ve daha önemlisi İslami değildir. Saldırganlar Müslümanları ve cihadı temsil etmemektedir. Türkiye insanı Müslüman'dır ve kanı mukaddestir. Gerçek bir mücahid hayatını onlar için feda eder, onları katletmez. Birilerinin Müslümanların katledilişini kutlamasını görmek tiksindirici. Bu insanlar hangi dini takip ediyor?! Kınamak yeterli değil. Bunu planlayan, emreden ve olanak sağlayan herkes şiddetli bir şekilde cezalandırılmalıdır. İstanbul saldırısı, bu Ramazan'da şeytanlar zincirliyken birilerinin şeytana fenalığı yaymakla ilgili bir-iki şey öğretebileceğini kanıtlıyor. Bu anlaşılması zor bir şey değil! Bu saldırı çok üst derecelerde bir suç. Failler hızlı ve sert bir şekilde cezalandırılmalı. Biz herhangi bir yerde ve her yerde mazlum ile birlikteyiz. Cihadımız bundan ibarettir.”

Atatürk Havalimanı’ndaki saldırıyı hangi grubun gerçekleştirdiği henüz kesinlik kazanamasa da yetkililer baş şüpheli olarak El Nusra’yla da savaşan IŞİD'i gösteriyor.