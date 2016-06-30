Ahrar'uş Şam'dan Türkiye'ye 'taziye' mesajı

Ahrar’uş Şam, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda en az 42 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından taziye mesajı yayınladı.

Türkiye’de hem sivil hem de güvenlik güçlerini hedef alan saldırıların ardından taziye dileklerini ileten Ahrar’uş Şam, IŞİD’in baş şüpheli olduğu Atatürk Havalimanı saldırısı için de taziye mesajı gönderdi.

Terör saldırıları karşısında ‘Türk halkı ve Türk hükümetinin yanında olduklarını’ ifade eden Ahrar’uş Şam’ın yayınladığı mesajın tam metni şöyle:

"Ahrar Şam İslami Hareketi olarak, İstanbul Atatürk Havalimanında sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Kardeş Türkiye halkının acılarını ve üzüntülerini paylaştığımızı belirtirken, bu terör saldırılarında hayatını kaybeden kurbanların ailelerine ve kardeş Türkiye halkına taziyelerimizi sunarız.

Ahrar Şam İslam Hareketi olarak, Türkiye halkının güven ve huzurunu hedef alan bu tür terör eylemlerine karşı, Türkiye halkının ve hükümetinin yanında yer aldığımızı ifade ederiz."