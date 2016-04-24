Atatürk Havalimanı 2018'de kapatılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul’a yapılan 3. havalimanının devreye girmesi sonrası ne olacağı merak edilen Atatürk Havalimanı konusunda son noktayı koydu. Atatürk Havalimanı’nın 45 milyon yolcu kapasitesi olan terminallerden, 2015 sonu itibariyle 62 milyon yolcunun geçtiğini ve terminallerin tıkanma noktasına geldiğini belirten bakanlık, “Atatürk Havalimanı, yeni havalimanı 2018'de devreye girdikten sonra bütünüyle ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak. Sadece genel havacılık, müstakil kargo ve eğitim, bakım-onarım faaliyetleri için hizmette tutulacaktır” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’a İstanbul’da inşa edilen 3. havalimanı ile ilgili sorular sordu. Erdoğdu, Bakan Yıldırım’a İstanbul Yeni Havalimanı Projesinde yer tesliminin neden 1 Mayıs 2015 tarihinde yapıldığından, ihale sonrası şartların değişip değişmediğine, Atatürk Havalimanı büyüme projesinin neden yapıldığından, Atatürk Havalimanı’nın ne amaçla kullanılacağına kadar bir çok soru yöneltti.



Cumhuriyet'teki habere göre, Ulaştırma Bakanlığı, Erdoğdu’nun sorularına yazılı cevap verdi. İstanbul Yeni Havalimanı yer tesliminin 1 Mayıs 2015 tarihinde yapıldığını kaydeden bakanlık, “Orman Kanunu uyarınca içinde orman arazisi olan alanlarda nihai orman izni alınmadan yer teslimi yapılamaz hükmü vardır. Bu genel müdürlükle yapılan müteaddit yazışmalar ile nihai orman izni talep edilmiştir. Bu yazışmalara rağmen nihai orman izni için gerekli dökümanlar (uygulama projeleri, mania planları, nihai zemin etütleri) konusunda Orman Genel Müdürlüğümüzden izin alınması zaman almış ve 1 Mayıs 2015 tarihinde 2069 yılına kadar nihai orman izni alınarak yer teslimi yapılmıştır” açıklamasında bulundu.



Mali kazanç sağlanacak





3 Mayıs 2015 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen İstanbul Yeni Havalimanı Projesinin ihale şartname ve eklerinde projenin kod, koordinatlarının ve orijinal master planının idare onayı ile değişiklik arz edebileceğinin hükme bağlandığını vurgulayan bakanlık, şu açıklamayı yaptı:



“İhaleyi kazanan ortak girişimin kurduğu şirket ile sözleşme imzalanmasına müteakip, havalimanının yapılacağı zeminde çok detaylı etütler yapılmış ve üniversite raporları ile de desteklenen bu etütler neticesinde kod ve koordinatlarda, şartname hükümleri doğrultusunda revizyona gidilmesi zorunlu görülmüş ve bu husus idarece şartlara tabi onaylanmıştır. Yapılan revizyonlar neticesinde yatırım maliyetinde şirket lehine oluşabilecek lehte farklar içinde, idareye belirlenecek yöntem dahilinde ödeme yapılacağı hükme bağlanmıştır. Kod ve koordinat değişiklikleri ile revize master plan şartnameye dayalı olarak yapılmış ve şirket lehine değil idare lehine mali kazanç sağlanacak şartlar dahilinde değişikliklere onay verilmiştir.”



Atatürk Havalimanı’nın 2018 yılına kadar işletilecek önemli havalimanlarından biri olduğunu vurgulayan bakanlık, havalimanının 2018 sonrası ne amaçla kullanılacağı hakkında şu bilgileri verdi: “Bu havalimanımız Türkiye toplam trafiğinin yaklaşık yüzde 34’ünü tek başına karşılayan en önemli havacılık merkezi. Bu merkezde bugün itibariyle 45 milyon yolcu kapasitesi olan terminallerden 2015 sonu itibariyle 62 milyon yolcu geçmiş ve terminaller tıkanma noktasına gelmiştir. Bu nedenle TAV yolcu terminallerine bütünüyle 80 Milyon Euro maliyeti kendine ait olmak üzere büyütmek istemiş ve devlet tarafından hiçbir taahhüt, garanti ve başka herhangi bir ücret verilmeden terminalin büyütülmesine izin verilmiştir. Atatürk Havalimanı, yeni havalimanı devreye girdikten sonra bütünüyle ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak, sadece genel havacılık, müstakil kargo ve eğitim, bakım-onarım faaliyetleri için hizmette tutulacaktır. Öte yandan erken fesih nedeniyle TAV firması için bugünden talep edilen veya belirlenen tazminat tutarı olmayıp, fesih tarihine bağlı olarak uluslararası bağımsız denetim firmalarının belirleyeceği ve tarafların müzakere edeceği rakamlar üzerinden tazminat bedeli sonra belirlenecek.”