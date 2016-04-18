Ulaştırma Bakanı 3. Havalimanı'nın açılış tarihini açıkladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul 3. Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Projenin 4 etapta tamamlanacağını anımsatan Yıldırım en büyük etabın 2018 yılının 26 Şubat'ında hizmete gireceğini söyledi.

Yıldırım, İstanbul 3. Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Projenin 4 etapta tamamlanacağını anımsatan Yıldırım en büyük etabın 2018 yılının 26 Şubat'ında hizmete gireceğini söyledi. Birinci etabın yaklaşık 100 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını belirten Yıldırım bu kapasiteyle bile şu an dünyanın en büyük havalimanı olacağını kaydetti. İnşaatta 3 vardiya halinde 14 bin civarında çalışanın bulunduğunu belirten Yıldırım bunun 35 bine çıkacağını belirtti. Projeye bugüne kadar 1,7 milyar avro kaynak harcandığını da kaydeden Yıldırım "Bu da projenin tamamına bakıldığında yüzde 23'ü, altyapı toprak işleri olarak bakıldığında ise yüzde 40'ı tamamlandı anlamına geliyor" dedi. Projenin gerçekleşmesinde en büyük iradeyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğunu da belirten Yıldırım "Günlerce haftalarca en uygun havalimanı yeri seçimi konusunu bizzat takip etti, çalışmalarımızı titizlikle inceledi. Kendisine bu vesileyle teşekkür ediyoruz" dedi.