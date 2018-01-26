"Atatürk 'gazi' unvanının bedelini cephede ödedi, Saray'da değil!"

MHP milletvekili Atila Kaya, AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gazilik unvanı verilmesi için hazırlattığı kanun teklifine sosyal medyada tepki gösterdi.“Bu nasıl bir aymazlıktır?” diye soran MHP'li Kaya, "Öykündüğünüz Atatürk o unvanın bedelini cephede ödedi, sarayda değil!" diye konuştu.

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Erdoğan’a gazilik unvanı verilmesi için kanun teklifi hazırlamıştı. Kanun teklifinin gerekçesinde MİT krizi, Gezi eylemleri, 17-25 Aralık operasyonlarının birer ‘cephe’ olduğu iddia edilmişti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da bu teklifi Meclis’e geldiğinde değerlendireceklerini söylemişti.

"Atatürk bedelini cephede ödedi sarayda değil"

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya teklife tepki gösterdi ve sosyal medya hesabı Twitter’dan şunları yazdı:

“Ordumuzun savaştığı, şehitlerimizin can, gazilerimizin kan verdiği bir dönemde Erdoğan’a gazilik unvanının verilmesini teklif edebilmek o askerlere saygısızlıktır. Bu nasıl bir aymazlık, nasıl bir ruhsuzluktur? Öykündüğünüz Atatürk o unvanın bedelini cephede ödedi, sarayda değil!