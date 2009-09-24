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Kültür-Sanat

Atatürk filmine inceleme

10 Kasım'da vizyona girecek "Dersimiz Atatürk" filminin senaryosu, Latife Hanım'ın yeğeni tarafından hukuksal yollarla incelenecek.

24 Eylül 2009 03:00

10 Kasım'da vizyona girecek "Dersimiz Atatürk" filminin senaryosu, Latife Hanım'ın yeğeni tarafından hukuksal yollarla incelenecek.

Latife Hanım'ın yeğeni Mehmet Sadık Öke, Turgut Özakman'ın kaleme aldığı "Dersimiz Atatürk" filminin senaryosunu hukuksal yollardan isteyeceklerini ve inceleyeceklerini söyledi. Öke, "Turgut Özakman'ın milliyetçi yanı var. Umarım bu tarzı senaryoya hırçın, Atatürk'ü anlamayan ve Latife Hanım'ı küçültücü bir biçimde yansımaz" dedi. Öke, Sabah'a Doğa Rutkay'ın Latife Hanım'ı canlandıracağı ve 10 Kasım'a yetiştirileceği söylenen "Dersimiz Atatürk" filmiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
"Filmle ilgili size başvuran oldu mu" sorusuna, Mehmet Öke, "Bizi kimse aramadı. Biz, bu konuda açık insanlarız. Kim yardım isterse elimizden geldiğince yardım ederiz" yanıtı verdi.

'Hırçın Latife Hanım olmaz'

Senaryoyu incelemek üzere, hukuk yoluyla isteyeceklerini belirten Öke, "Dersimiz Atatürk deniyor. Ancak filmde Latife Hanım da var. Doğa Rutkay'ın oyunculuğunu bilmiyorum. Ne derece gerçekçi oynar onları bilmiyorum. Bildiğim, teyzemin güçlü karakterini canlandırmak kolay değil. Ancak bizim üzerinde durduğumuz, senaryoda Latife Hanım'ın nasıl yansıtılacağı. Eğer, birileri tarafından sürekli empoze edilmeye çalışılan, 'hırçın, dediğim dedik, Atatürk'ü anlamayan' bir portre ortaya çıkarsa yargıya başvururuz. Bunu kabullenmeyiz" ifadesini kullandı.

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