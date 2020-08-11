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Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan AKP'li Hasan Uzunlar hakkında karar

11 Ağustos 2020 10:52

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AKP Grup Başkan Vekili görevindeyken sosyal medya hesabından Atatürk'e yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapan Hasan Uzunlar hakkında ADD Samsun Şubesi tarafından açılan dava sonuçlandı. Mahkeme. Uzunlar'a 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını erteledi.

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