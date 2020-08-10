Atatürk ve MHP'ye ilişkin sözleri gerekçesiyle görevinden alınmıştı; AKP'li Hasan Uzunlar il encümen üyesi seçildi

Atatürk’e ve MHP’ye hakaret ettiği gerekçesiyle Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilliği’nden alınan AKP’li Hasan Uzunlar, il encümen üyesi seçildi.

Geçen yıl 10 Kasım'da yaptığı paylaşımları nedeniyle AKP'li Uzunlar'a kınama cezası seçildi. Uzunlar'ın il encümeni seçilmesinin ardından konu yeniden gündeme geldi. MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Uzunlar’a yalnızca kınama cezası verilmesine tepki gösterirken, AKP’ye üstü kapalı uyarılarda bulundu.

Geçen yıl 10 Kasım’da sosyal medya hesabından Atatürk’e yönelik ağır hakaretler içeren alıntıları paylaşan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Hasan Uzunlar, bir süre sonra da MHP’yi hedef almıştı. Uzunlar, “Her zaman söylerim. MHP’den ayrılan Müslüman kesim Muhsin Yazıcıoğlu ile devam etti. Milliyetçi kesim MHP’de kaldı. İP’e de tüm bunlardan arta kalanlar gitti” paylaşımıyla tepki çekmişti.

Hasan Uzunlar, gelen tepkiler üzerine partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi, grup başkan vekilliği görevinden alınmıştı.

Partisi tarafından kınama cezası alan Uzunlar hakkında CHP İl Başkanlığı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi suç duyurusunda bulunmuştu.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, AKP’li Hasan Uzunlar il encümenine üye seçildi. İlk tepki de MHp'den geldi. MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Cumhur İttifakı’nın ruhuna zarar vermeyecek şekilde davrandıklarını belirterek şunları söyledi:

"En ufak hatası olanları ihraç ediyor ya da susturuyoruz. Cumhur İttifakı’na zarar gelmemesi için üzerimize düşeni yapıyoruz fakat böyle şeyler olunca da inciniyoruz. Biz aynı hassasiyeti karşı taraftan göremiyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de talimatı bu yönde.

Karşı tarafta böyle adamlar çıkıyor, Atatürk’e, MHP’ye olmayacak şeyleri söylüyor ve hakaret ediyor. Kınama cezası verilmiş. Kınama cezası ne demek? Bu kadar ağır bir suça kınama cezası verilmesi bence yetersiz. Biz Canik’ten eski ilçe başkanı ile belediye meclis üyesini, grup kararına uymadıkları için ihraç ediyoruz. Aynı şekilde Cemal Enginyurt’u genel başkanımız ihraç etti. Bunun gibi Türkiye’de birçok örnek var. Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir. Ortak bir değere dil uzatmak sadece Cumhur İttifakı’na değil Türk milletinin varlığına ve inancına zarar veriyor.

AK Parti kanadında böyle suçları işleyenlerin, ittifakın ruhuna zarar vermeye çalışanların orada barındırılması anlaşılır gibi değil. Önce kınama cezası veriliyor, ardından başka yerlere atanıyor. Bu durum iki parti arasındaki ilişkiye zarar veriyor.

AKP tarafından ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. AKP İl Başkanı Erhan Aksu, “Gerektiği zaman süreçle ilgili bilgi vereceğiz."

AKP'li Uzunlar 4 yerden huzur hakkı ücreti alıyor

Öte yandan AKP’den meclis üyeliğine devam eden Hasan Uzunlar, dört ayrı görevi aynı anda yürütüyor. Samsun Proje Ulaşım İmar Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş’ta (SAMULAŞ) yönetim kurulu üyeliği yapan Gıda Organize Sanayi Bölgesi‘nin müfettiş heyetinde de yer alıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin karar organı İl Encümeni’ne üyesi seçilen Uzunlar, meclis üyeliği dışındaki diğer üç görevinden ‘huzur hakkı’ adı altında ücret alıyor.