-ATATÜRK ANITKABİR'DE DEVLET TÖRENİ İLE ANILDI ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 72. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreni ile anıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığındaki devlet erkanı mozoleye çelenk koyarak, Atatürk'ün manevi huzurunda iki dakika saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir'deki tören, saat 08.55'te devlet erkanının Aslanlı Yolda yürümesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Gül'ün başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Anamuhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı. Cumhurbaşkanı Gül, üzerinde ''Cumhurbaşkanı'' yazan kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bıraktı. Atatürk'ün 72 yıl önce ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te ''ti sesi'' ve siren ile iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bu sırada gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Gül ve protokolde yer alan devlet erkanı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Gül, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: ''Büyük Atatürk, ebediyete intikalinin 72. yıldönümünde sizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Türkiye, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda ilerlemesini kararlılıkla sürdürmektedir. Aziz milletimiz, evrensel değerlerin yol göstericiliğinde yarınların güçlü Türkiye'sini birlik ve beraberlik içerisinde inşa etmektedir. Cumhuriyetimizin 87. yılında yakaladığımız gelişme ivmesi, Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Türkiye, model alınan bir ülke ve önemli bir bölgesel güç olarak dünyaya damgasını vurmaya devam edecektir. Türk milleti olarak, size şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun.'' -BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ- Devlet töreninin ardından askeri ve sivil erkan ile öğrenciler, Atatürk'ün mozolesinin önünden saygı geçişi yaptı. Bayraklar, Atatürk'ün 72 yıl önce ebediyete intikal ettiği saat 09.05'ten itibaren güneşin batışına kadar yarıya indirildi. Sivil Savunma Müdürlüğüne ait sirenler saat 09.05'te 2 dakika süreyle çaldı. Bu sırada trafikteki araçlar durarak, kornalarını çalarken, vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu. Resmi törenin ardından Atatürk'ün okuduğu 10. Yıl Nutku, Anıtkabir'deki hoparlörlerden törene katılanlara dinletildi. Bu arada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, kuvvet komutanlarıyla Anıtkabir Komutanı Albay Nevzat Büyükceran'ı makamında bir süre ziyaret etti. Resmi törenin ardından ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle Anıtkabir'e gelen çok sayıda vatandaş da Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı.