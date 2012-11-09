Ataşehir'de '16 yaşındaki çocuğu tinerciler yaktı' iddiası!

İstanbul, Ataşehir'de "M.Y (16) adlı bir çocuğun tiner bağımlısı arkadaşı tarafından eli ve yüzünün yakıldığı" iddia edildi. M.Y.'nin tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nda Cengiz Çoban ve Mehmet Akif Erdem imzasıyla yayımlanan habere göre; olay Küçükbakkalköy Sümer Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, M.Y.(16) bir arkadaşı tarafından tehdit ediliyordu. Bu nedenle yaklaşık 3 aydır sokağı çıkamadığı belirtilen M.Y., bugün öğle saatlerinde dışarı çıktığı ifade edildi.

Kısa bir sürenin ardından elleri ve yüzü yanmış halde eve dönen M.Y.'nin, çevredekilerden yardım istemesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildiği açıklandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, M.Y’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi’ne kaldırdığı açıklandı.

M.Y'nin hayati tehlikesi olmadığı açıklanırken, olayın nasıl olduğunun da henüz netleşmediği bildirildi. Fakat çevre sakinleri söz konusu olayın "tinerciler tarafından meydana geldiğini" iddia ettikleri ifade edildi.

Elleri yanık halde söz konusu sokağa gelen çocuğun görüntülerinin, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi. Görüntülerde yanında iki kişi bulunduğu belirtilen M.Y.'nin, yanık halde sokaktan geçtiği ve caddeye çıkarak ambulans beklemeye başladığı açıklandı. Polislerin ise olayla ilgili soruşturma başlattığı duyuruldu.