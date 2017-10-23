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Ataşehir'de kadına saldıran tıp öğrencisine 1 yıla kadar hapis istemi

Olay güvenlik kamerasına yansımıştı

23 Ekim 2017 15:49

İstanbul Ataşehir'de yolda yürüyen kadına önce omuz atıp ardından yumrukla vurarak darp ettiği iddiasıyla yargılanan tıp fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Hakan D. hakkında, "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Ataşehir'de yolda yürüyen A.Ç. isimli kadını saldırıda bulunan tıp fakültesi öğrencisi Hakan D.'ye 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şikayetçi A.Ç.'nin doktor raporuna göre, hayati tehlikeye sokmaksızın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

İddianamede, A.Ç.'nin şüpheli ile uzlaşmak istemediği kaydedildi. Ceza ehliyetinin tam olduğunu ifade edilen Hakan D.'nin "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ataşehir'de yaklaşık 1 ay önce gerçekleşen olay güvenlik kamerasına yansımıştı.

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