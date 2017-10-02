Ataşehir'de kaldırımda yürüyen kadını yumruklayan saldırgan tutuklandı

İstanbul Ataşehir'de kaldırımda yürüyen kadına yumrak atarak darp eden Hakan Ç. savcılık sorgusunun ardından "kasten yaralama" suçundantutuklanması talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edildi. Hakan Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki evine giderken kaldırımda çarptığı A.Ç'yi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedilen tıp fakültesi öğrencisi Hakan D'nin savcılık sorgusu tamamlandı.
Savcılık, şüpheli Hakan D'yi ifadesinin ardından, "kasten yaralama" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Ferhatpaşa Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen A.Ç. kendisine çarpan ve "Yavaş olur musunuz" şeklinde uyardığı kişinin saldırısına uğramış, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, A.Ç'yi darbeden kişinin eşkalini belirlemişti.
Şüphelinin olayın gerçekleştiği mahallede yaşadığını belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda tıp fakültesi öğrencisi Hakan D'yi (24) gözaltına almıştı.