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Yaşam

Ataşehir'de kadına yumruk atan saldırgan yakalandı

24 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi sorgulanmak üzere karakola götürüldü

02 Ekim 2017 00:40

İstanbul Ataşehir’de yolda yürüdüğü sırada A.Ç. isimli kadına önce omuz, sonra yumruk atarak kayıplara karışan saldırgan yakalandı. Hakan D. adlı 24 yaşındaki saldırganın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıfta okulu dondurduğu ve ağabeylerinin marketinde çalıştığı ortaya çıktı. 

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesinde,sırt çantası ile kaldırımda yürüyen bir kişi, aynı kaldırımda karşıdan gelen A.Ç'ye omuz attı. Görüntülerde genç kadını kaldırımda sıkıştırarak omuz attığı anlaşılan saldırgan, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmek istedi. A.Ç kendisini uyarınca, hızla A.Ç'ye doğru gelen saldırgan, attığı sert yumrukla A.Ç'yi yere serdi. Daha sonra yoluna devam etti. 

 

Tıp öğrencisi çıktı

 

Bir süre yerden kalkamayan kadına etraftaki vatandaşlar yardım etti. Çantası ve elindeki telefonu da savrulan kadın, zorlukla ayağa kalktıktan sonra yoluna devam etmeye çalıştı. Sosyal medyada, olaydan sonra yakalanamayan saldırganın bulunması için kampanya başlatıldı. Pek çok kullanıcı videoyu ilgili yetkililerle paylaşarak, saldırganın yakalanması için çağrı yaptı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden saldırganın Hakan D. olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda Hakan D. akşam saatlerinde gözaltına alındı. Hakan D'nin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 3. sınıfta dondurduğu ve ağabeylerinin marketinde çalıştığı anlaşıldı. Hakan D, emniyette sorguya alındı. 

 

İlk ifadesi

 

Hakan D. emniyetteki ilk ifadesinde, "Ailemle tartışmış, sinirli bir şekilde dışarı çıkmıştım. Yürürken bir kadına çarptım. Kadın bana, 'Önüne baksana geri zekalı'  dedi. Ben de moralim çok bozuk olduğundan dönüp omuzundan hızlıca ittim." dediği öne sürüldü.

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