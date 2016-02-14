Ataşehir'de bar kurşunlandı; 3 kişi yaralandı

İstanbul Ataşehir'de bir barın önüne plakasız lüks marka araçla gelen kimliği belirsiz saldırgan silahla 6-7 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda 2 müşteri ve 1 bar çalışanı ayaklarından yaralandı.

Olay saat 00.00 sıralarında Ataşehir Bakkalköy Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir barda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla bara eğlenmeye gelen bir kişi başka bir müşteri ile kavga etti. Habertürk’te yer alan habere göre, çıkan kavga sonucu barın işletmecisi tarafından yanındaki arkadaşlarıyla birlikte barın dışına çıkarıldı. Bardan dışarıya çıkarılmasına sinirlenen müşteri, olayda 1 saat sonra plakasız lüks marka araçla barın önüne gelerek elindeki silahla 6-7 el ateş ettikten sonra olay yerinden araçla kaçtı.

Silah seslerini duyan barın müşterileri arasında kargaşa oluştu. Olayda müşteri olarak bara gelen Emircan Tever, Bilbey Özkan ve barda garson olarak çalışan Tuncay Temur ayaklarından yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla barın yakınında bulunan özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındılar. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde çok sayıda mermi kovanı buldu. Barın güvenlik kameralarını ve cadde üzerindeki MOBESE kamerasını incelemeye alındı. Kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.